القوات التركية تجري عمليات تمشيط لاتستراد “M4” بريف إدلب

محافظة إدلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في محافظة إدلب، عمليات تمشيط قامت بها القوات التركية صباح اليوم الأحد، انطلاقاً من مصيبين إلى جسر مدينة أريحا، ضمن طريق اللاذقية-حلب الدولي المعروف باتستراد “M4” في قسمه المار من الريف الإدلبي، وكان المرصد السوري رصد في 18 أيار الفائت، انتشاراً مكثفاً للقوات التركية على طول طريق اللاذقية-حلب الدولي المعروف باسم طريق “M4” تزامن ذلك مع قطعها للطريق بشكل كامل، يذكر أن القوات التركية كانت انتشرت بشكل كبير مساء أمس على الطريق بين معرة مصرين ومدينة إدلب وتفقدوه عبر أجهزة متطورة.

وأشار المرصد السوري في الثامن من الشهر الفائت، إلى انفجار في مدينة معرة مصرين شمالي إدلب، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت بالتزامن مع مرور رتل للقوات التركية، عند مفرق رام حمدان بالقرب من معرة مصرين، وفي سياق ذلك، سمعت أصوات إطلاق نار، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى الموقع لانتشال الجرحى.