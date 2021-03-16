القوات التركية تحاوط “عاصمة” الإدارة الذاتية ذات الأهمية الاستراتيجية عبر 5 قواعد عسكرية

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، من منطقة عين عيسى الاستراتيجية بريف الرقة الشمالي، بأن التحركات التركية تتصاعد في محيط البلدة بشكل ملحوظ، حيث تعمد إلى إحاطة البلدة التي تعد “عاصمة” الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية وذات الأهمية الاستراتيجية، عبر إنشاء قواعد دائر مدارها، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الأتراك يعملون على إنشاء قاعدة خامسة لهم في تلك المنطقة، إذ يجري استقدام تعزيزات عسكرية ولوجستية وتشييد قاعدة مقابل قرية الدبس بالمحاور الغربية لعين عيسى يذكر أن الأتراك يتواجدون بـ 4 قواعد هناك تتوزع على الشكل التالي: الأولى مقابل عين عيسى من الجهة الشمالية عند المخيم، والثانية مقابل قرية جهبل شرق عين عيسى، والثالث مقابل محطة الوقود غرب عين عيسى والرابعة ماقبل محطة وقود عاصمة غرب عين عيسى، بينما الخامسة قيد الإنشاء مقابل قرية الدبس.

يأتي ذلك في ظل التحركات المتصاعدة للروس والنظام أيضاً في المنطقة هناك، حيث كان المرصد السوري أشار في 12 الشهر الجاري، إلى أن عين عيسى تشهد تحركات متصاعدة بشكل مكثف وغير مسبوقة لقوى عسكرية تتواجد هناك، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوصول تعزيزات جديدة لقوات النظام إلى مواقعها في اللواء 93 ضمن عين عيسى، إذ وصلت آليات عسكرية وجنود وسلاح وذخائر، وذلك لليوم الثالث على التوالي في تصعيد غير مسبوق بالتعزيزات من قبل قوات النظام، بدورها الحليف الروسي للنظام عمد إلى الاستطلاع وإرسال آليات عسكرية وجنود إلى قاعدة عسكرية تقع جنوب عين عيسى على بعد نحو 4 كلم منها، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القاعدة هذه كانت تابعة للتحالف إبان العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” وبعدها أصبحت أكاديمية عسكرية لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” بعدها تمركزت قوات النظام ضمنها، قبل أن ينقل الروس خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة آليات وجنود آليها ومن المتوقع أن يتم استخدامها كقاعدة بديلة لهم.

يذكر أن منطقة عين عيسى تعد منطقة استراتيجية وعاصمة “الإدارة الذاتية” والتي تعد عقدة ربط لمناطقها في حلب والرقة والحسكة.