القوات التركية تحفر أنفاقا وتعزز مواقعها قرب أكبر قاعدة عسكرية لها في ريف تل تمر

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية تواصل أعمال حفر الأنفاق وتُعزيز نقاطها قرب نقاط التماس في ريف تل تمر، حيث استقدمت كتل اسمنتية وحفرت خنادق في قرية الأربعين وليلان وقرية المناجير بريف تل تمر الغربي.

وتمتد عمليات الحفر والتدشيم من قرية العريشة وصولا إلى قرية الداودية غرب تل تمر.

والجدير بالذكر أن قرية الداودية تتواجد فيها أكبر قاعدة تركية، تحتوي على دبابات وعشرات الجنود الأتراك، ومجهزة بأسلحة متطورة، وأجهزة تصوير ومراقبة حرارية، إضافة إلى مهبط للطائرات المروحية.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في 3 أيار/مايو، بأن الفصائل الموالية لتركيا أفرغت قرية داودية ملا سلمان لأنها باتت منطقة عسكرية تركية، حيث تم جرف عدد من المنازل لإقامة تجمعات عسكرية هناك.