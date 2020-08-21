القوات التركية تدفع بأكثر من 50 آلية تركية جديدة إلى منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفر لوسين شمال إدلب.

ويتألف الرتل مما يزيد عن 50 آلية، تحمل الشاحنات مواد لوجستية وعسكرية، اتجه نحو نقاط المراقبة التركية في منطقة “بوتين-أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 5920 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9255 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 12500 ألف جندي تركي.