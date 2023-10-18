القوات التركية تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة باتجاه منطقة “بوتين-أردوغان”

محافظة إدلب: استقدمت القوات التركية صباح اليوم تعزيزات عسكرية إلى منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث دخل رتل عسكري مؤلف من 17 آلية عسكرية عبر معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، وتوجه نحو النقاط العسكرية التركية قرب الأتارب بريف حلب الغربي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 4 تشرين الأول الجاري، استقدام القوات التركية رتلا عسكرياً، يتألف من 30 مدرعة و شاحنة محملة بالمواد اللوجستية وناقلات جند، وذلك من معبر خربة الجوز بريف إدلب الغربي، باتجاه النقاط العسكرية المنتشرة في سهل الغاب وريف إدلب الغربي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

ويأتي ذلك، في إطار مواصلة القوات التركية في استقدام التعزيزات العسكرية إلى مناطق نفوذها، لتبديل وتعزيز مواقعها في المنطقة.