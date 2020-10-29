القوات التركية تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة نحو منطقة “خفض التصعيد” بالتزامن مع تفجيرها لـ لغم أرضي في منطقة أريحا جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري، السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندورن شمالي إدلب، يضم نحو 50 آلية محملة بمدافع ثقيلة وآليات عسكرية متنوعة، توجه نحو نقاط المراقبة التركية المنتشرة في منطقة “بوتين – أردوغان”، على صعيد آخر، قامت القوات التركية بتفجير لغم أرضي ضمن منطقة أريحا في ريف إدلب الجنوبي.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7375 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10710 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.