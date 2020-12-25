القوات التركية تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مواقعها في جبل الزاوية جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، مؤلف من 40 آلية تحوي مدرعات ومدافع ومعدات لوجستية، اتجه نحو نقاط المراقبة التركية المنتشرة في جبل الزاوية ضمن الريف الجنوبي لمحافظة إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7705 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11040 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.