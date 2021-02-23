القوات التركية تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مواقعها بالقرب من مناطق النظام شرقي إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، دخول رتل عسكري جديد للقوات التركية من معبر كفرلوسين يضم آليات عسكرية ومعدات لوجستية الحدودي مع لواء إسكندرون شمالي إدلب نحو نقاط المراقبة التركية في ريف إدلب الشرقي، حيث تألف الرتل من نحو 50 آليات تحوي على معدات عسكرية ولوجستية.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في آذار/مارس الفائت، بلغ نحو 8280 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

وبذلك أيضاً، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11780 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

ويشير المرصد السوري أن تعداد الآليات والجنود الأتراد قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظراً لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.