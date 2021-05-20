القوات التركية تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مطار تفتناز العسكري جنوبي إدلب

محافظة إدلب: رصد نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، دخول رتل للقوات التركية إلى الأراضي السورية يضم دبابات وسيارات محملة بمدافع ثقيلة و8 مدرعات وسيارات مغلقة، حيث دخل الرتل من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون واتجه نحو القاعدة التركية في مطار تفتناز العسكري في ريف إدلب الجنوب.

وفي 14 مايو/أيار، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول تعزيزات لوجستية للقوات التركية، وتتألف من 20 شاحنة محملة بكتل اسمنتية ومنصفات طرقات، إلى منطقة “خفض التصعيد”، حيث توجهت إلى النقاط العسكرية التركية في محافظة إدلب.