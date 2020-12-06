القوات التركية تدفع بتعزيزات عسكرية ولوجستية جديدة نحو مواقعها ضمن منطقة “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل السبت – الأحد، دخول رتل جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية، حيث دخلت نحو 15 آلية وشاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، واتجه الرتل نحو النقاط التركية المنتشرة ضمن منطقة “خفض التصعيد”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7560 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10895 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.