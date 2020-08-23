القوات التركية تدفع بثلاثة أرتال عسكرية جديدة نحو مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليلة أمس وبعد منتصف الليل، دخول 3 أرتال عسكرية للقوات التركية إلى منطقة “خفض التصعيد”، عبر معبر كفر لوسين شمال إدلب، وتتألف الأرتال من نحو 70 آلية، تحتوي على دبابات ومدافع ثقيلة وشاحنات، اتجهت نحو نقاط المراقبة التركية المنتشرة في منطقة “بوتين-أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6085 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9420 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 12800 ألف جندي تركي.