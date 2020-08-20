القوات التركية تدفع برتل عسكري جديد نحو مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، استقدام القوات التركية لرتل عسكري جديد نحو مواقعها ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث دخلت نحو 25 آلية تركية تحمل معدات لوجستية وعسكرية من معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 5850 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9185 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 12500 ألف جندي تركي.