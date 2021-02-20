القوات التركية تدمر “تركس” لقسد على طريق “m4”.. وتقصف مع الفصائل الموالية لها محاور عين عيسى

دمرت القوات التركية “تركس” لـ”قسد” كان يرفع سواتر ترابية على محاور قرية هوشان قرب طريق حلب-الحسكة “m4″، وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرية هوشان واستراحة صقر غربي عين عيسى في الريف الشمالي لمحافظة الرقة.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 17 شباط، استهداف القوات التركية لسيارة عسكرية تابعة لقوات النظام السوري، ما بين قرية بير كونو وبير كيتك في ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وشهدت الآونة الأخيرة استهدافات متتالية لآليات عسكرية تابعة للنظام السوري و”قسد”، قرب محاور التماس في ريف الرقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 16 شباط، استهداف القوات التركية لشاحنة عسكرية تابعة لقوات سورية الديمقراطية، قرب استراحة صقر بريف عين عيسى شمالي الرقة، ما أسفر عن أضرار مادية.

كما قصفت القوات التركية قرية هوشان وطريق حلب-الحسكة “m4” الدولي في الريف ذاته، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وتشهد محاور بلدة عين عيسى الاستراتيجية، استهدافات واشتباكات متقطعة بين الفينة والأخرى، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية مع الفصائل الموالية لها.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 11 شباط، قصفًا نفذته القوات التركية بالقذائف الصاروخية على تمركزات قوات النظام في قرية سيان الواقعة في ريف تل أبيض شمالي الرقة، ما أدى إلى إصابة عنصر من قوات النظام.

المرصد السوري أشار في العاشر من شباط، بأن القوات التركية قصفت طريق حلب – الحسكة الدولي “m4″، في ريف عين عيسى شمالي الرقة، واستهدفت بالمدفعية الثقيلة سيارات مدنية كانت تسير على الطريق الدولي بالقرب من استراحة صقر، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية دون تسجيل إصابات.