القوات التركية ترسل رتلا عسكريا إلى منطقة “بوتين-أردوغان”.. وتعزز تواجدها في جبل الزاوية

رصد المرصد السوري دخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين شمال إدلب، مساء اليوم، ويتألف الرتل من 25 آلية بينها مدرعات ومعدات عسكرية، حيث اتجه نحو النقاط العسكرية في منطقة “بوتين-أردوغان”.

وكانت تعزيزات عسكرية تركية وصلت، اليوم، إلى النقطة العسكرية في تل الشيخ تمام قرب بلدة بليون في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4405 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7740 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11 ألف جندي تركي.