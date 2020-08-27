القوات التركية ترفع سواتر ترابية قرب مواقعها في الريف الشرقي لإدلب.. وتكثف تواجدها العسكري غرب المحافظة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحصينات وسواتر ترابية رفعها الجيش التركي، اليوم، على طول الطريق بين قرية مجيرز غرب سراقب وصولا إلى مدينة سرمين في ريف إدلب، لتأمين الطريق الواصل بينهم وتحصين المنطقة التي تنتشر فيها نقاط عسكرية للجيش التركي.

ورصد المرصد السوري انتشارا مكثفا لعناصر الجيش التركي قرب قرية فريكة وعدة تلال في المنطقة الواقعة جنوب جسر الشغور قرب طريق “حلب-اللاذقية”.

كما تجولت عربات مصفحة في عدة مواقع هناك.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، بأن الفصائل الموالية لتركيا استقدمت تعزيزات عسكرية لها خلال الأيام الفائتة، نحو مناطق ريف إدلب الجنوبي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب منذ شباط/فبراير 2020 أكثر 12800 ألف جندي تركي.