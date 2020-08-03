القوات التركية تستقدم المزيد من التعزيزات نحو مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، دخول رتل عسكري تابع للقوات التركية نحو منطقة “خفض التصعيد”، حيث دخل ما لا يقل عن 20 آلية تركية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، تحمل معدات عسكرية ولوجستية، وتوجهت نحو المواقع التركية في المنطقة. ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 5105 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 8440 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11500 ألف جندي تركي.