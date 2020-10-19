القوات التركية تستقدم تعزيزات عسكرية جديدة نحو منطقة “بوتين – أردوغان”.. تزامناً مع استمرار تحضيراتها للانسحاب من نقاطها ضمن مناطق النظام

القوات التركية تستقدم تعزيزات عسكرية جديدة نحو منطقة “بوتين – أردوغان”.. تزامناً مع استمرار تحضيراتها للانسحاب من نقاطها ضمن مناطق النظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، رتلاً عسكرياً تركياً دخل من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، وتوجه نحو نقاط المراقبة التركية المنتشرة ضمن منطقة “بوتين – أردوغان، ويضم الرتل نحو 75 آلية محملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7265 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10600 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.