منذ شباط الفائت.. القوات التركية تستقدم 6620 آلية إلى منطقة “بوتين-أردوغان” وأكثر من 10 آلاف جندي

منذ شباط الفائت.. القوات التركية تستقدم 6620 آلية إلى منطقة “بوتين-أردوغان” وأكثر من 10 آلاف جندي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، نحو النقاط التركية في ريف إدلب، حيث يتألف من نحو 35 آلية وشاحنة تحمل محروقات ومعدات لوجستية وعسكرية

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3215 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 6620 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي.