القوات التركية تستقدم تعزيزات عسكرية ولوجستية جديدة نحو مواقعها ضمن منطقة “خفض التصعيد”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية عمدت إلى استقدام رتل جديد نحو منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث دخلت نحو 15 آلية صباح اليوم الأربعاء، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، واتجهت نحو النقاط التركية في المنطقة، ويضم الرتل الجديد تعزيزات عسكرية ولوجستية، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4310 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7645 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11 ألف جندي تركي.