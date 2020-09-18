على الرغم من الاتفاق الروسي – التركي.. القوات التركية تستقدم تعزيزات عسكرية جديدة نحو مواقعها في منطقة “خفض التصعيد”

على الرغم من الاتفاق الروسي – التركي.. القوات التركية تستقدم تعزيزات عسكرية جديدة نحو مواقعها في منطقة “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، رتل تركي يحوي معدات لوجستية ومدرعات عسكرية دخل من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، وتوجه نحو نقاط المراقبة التركية المنتشرة ضمن ما يعرف بـ”منطقة بوتين – أردوغان”، يأتي ذلك على الرغم من الاتفاق الروسي – التركي حول سحب الآليات الثقيلة من المنطقة.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6330 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

كما وثق المرصد السوري خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، دخول أكثر من 9665 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى منطقة “بوتين-أردوغان”.