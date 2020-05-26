القوات التركية تستقدم رتلا عسكريا جديدا نحو مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

تواصل القوات التركية استقدام التعزيزات العسكرية واللوجستية إلى مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، دخول رتل جديد للقوات التركية يضم نحو 25 آلية مصفحة، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون، فيما اتجهت الآليات نحو نقطة المراقبة التركية في معسكر المسطومة قرب مدينة إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3460 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 6870 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10400 جندي تركي.