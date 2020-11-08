القوات التركية تستكمل بناء الجدار الحدودي مع سورية في أقصى شمال شرق سورية 

تواصل القوات التركية بناء الجدار على طول الشريط الحدودي مع سورية، الذي يمتد من الساحل السوري بالقرب من بلدة كسب في ريف اللاذقية الشمالي وصولاً إلى أقصى شمال شرق سورية.

وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استكمال بناء الجدار الإسمنتي الحدودي في أقصى شمال شرق سورية بريف الحسكة بطول 8 كيلو متر، من المنطقة المقابلة لقرية خراب أسود وحتى قرية الريحانية التابعة لبلدة الزهيرية بريف المالكية، في حين فتحت القوات التركية ثغرة في الجدار عند قرية جطل الحدودية التي تبتعد نحو 1 كيلومتر غربي الدرباسية في الريف ذاته، فيما فتحت القوات التركية ثغرات في الجدار قبل أيام لتصريف المياه المتجمعة من منطقة الدرباسية وصولاً إلى ريف أبو راسين، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وكانت القوات التركية قد تجاوزت الحدود المتعارف عليها وقطعت الأشجار المثمرة وجرفت الأراضي الزراعية لاستكمال بناء الجدار الحدودي، حيث رصد المرصد السوري في أبريل/نيسان من العام 2017، اعتداء القوات التركية على الأراضي الزراعية في قريتي هتيا وعين البيضا بريف جسر الشغور الشمالي الغربي على الحدود مع لواء إسكندرون.

وكانت القوات التركية قد بدأت ببناء الجدار الحدودي في نهاية العام 2016، لمنع تدفق النازحين إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية بلغ 459 مدني، من بينهم 81 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.