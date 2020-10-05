القوات التركية تستنفر عناصرها على طريق اللاذقية – حلب الدولي ضمن ريف إدلب الغربي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية عمدت إلى إغلاق اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، بالقرب من بلدة محمبل بريف إدلب الغربي، تزامناً مع استنفار كبير لقواتها في المنطقة هناك، وسط ترقب لدورية قد تخرج بها القوات التركية بمفردها على اتستراد “M4″، ورصد المرصد السوري في الأول من الشهر الجاري، قيام القوات التركية بتمشيط اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، انطلاقاً من قرية النيرب شرقي إدلب، حيث رافقتها فرق هندسة لإزالة الألغام وتفكيكها، عقب ذلك قامت القوات التركية بتسيير دورية بشكل فردي على طريق “M4″، انطلاقاً من النيرب وصولا إلى عين حور بريف اللاذقية الشمالي.

كما كان المرصد السوري رصد في الـ 23 من شهر أيلول/سبتمبر الفائت من العام الجاري، انتشارا للقوات التركية والفصائل الموالية لها على كامل الطريق الدولي “M4” من جهة محافظة إدلب، ومن ثم بدأت القوات التركية بعملية تمشيط على كامل الطريق بحثاً عن ألغام وعبوات ناسفة