القوات التركية تستهدف آليات عسكرية روسية في ريف منبج وتقصف قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدفت القوات التركية بقذائف الهاون والرشاشات المتوسطة، مساء اليوم، آليات عسكرية روسية كانت تتجول قرب قرية قيراطة بريف منبج، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ويأتي ذلك، في ظل التوتر الروسي-التركي، ورفض الأخيرة لمطالب الأولى بإيقاف القصف على مواقع المجالس العسكرية التابعة لـ”قسد” إضافة إلى مواقع القوات الكردية في ريف حلب.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرى مرعناز والمالكية و الشيخ عيسى و محيط تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون تسجيل إصابات حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية جنوبي مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وسط قصف مضاد من قبل القوات الكردية على القواعد التركية في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة قرية مرعناز وشمالي مدينة تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، تزامنًا مع اشتباكات متبادلة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى على محور مرعناز بريف إعزاز، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطرفين.

ورصد المرصد السوري أمس الأول، قصفًا من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على محيط مدينة تل رفعت وقرى ومناطق سد الشهباء وسموقة وأطراف قرية شعالة وقرية تل مضيق وحربل والشيخ عيسى ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي.