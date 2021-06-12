القوات التركية تستهدف بأكثر من 180 قذيفة صاروخية نحو 15 منطقة خاضعة لنفوذ القوات الكردية بريف حلب

محافظة حلب: استمرت القوات التركية بعمليات قصفها المكثف على مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي والشمالي الغربي، حيث استهدفت منذ مغيب شمس اليوم وحتى اللحظة بأكثر من 180 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في عين دقنة وتل عجار وطريق دير جمال وأطراف كفرنايا وكفر انطوان وتاتمرش وابين واقبيه صوغانكه ووحشية وحربل ومحيط تل رفعت وسد الشهباء وأماكن ثانية في منطقة الشهباء وناحية شيراوا ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية، ما أدى لأضرار مادية وإصابة طفل في اقبيه.

ونشر المرصد السوري مساء اليوم، أن القوات التركية قصفت بشكل مكثف وعنيف كل من قرى ابين واقبيه صوغانكه ووحشية وحربل ومحيط تل رفعت وسد الشهباء وأماكن ثانية في منطقة الشهباء وناحية شيراوا ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية، رداً على مجزرة عفرين، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.