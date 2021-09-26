القوات التركية تستهدف بالمدفعية الثقيلة مناطق انتشار القوات الكردية شمالي مدينة حلب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية بالمدفعية الثقيلة على مناطق في صوغانكه ومياسة وبرج قاص وقنيطرة الخاضعة لنفوذ القوات الكردية، بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن إصابات، كما قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر شرقي الباب، مزرعة الفوارس بريف المنطقة، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بين”القوات الكردية” من جهة، و “الجيش الوطني” الموالي لتركيا من جهة أخرى، على محور قرية “حربل” بريف حلب الشمالي.

كما رصد المرصد السوري اندلاع اشتباكات ليل الخميس – الجمعة بين القوات الكردية والجيش الوطني على محور قرية” حربل” بالتزامن مع قصف تركي بالمدفعية الثقيلة على قرية الشيخ عيسى بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.