القوات التركية تستهدف بالمدفعية الثقيلة قريتين بريف تل تمر شمال غربي الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية اليوم، استهدف قريتي الطويلة وتل طويل بريف تل تمر شمال غربي الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 2 تشرين الثاني الجاري، استهداف عناصر مجلس تل تمر العسكري المنضوي تحت قيادة قسد، نقطة لفصيل الحمزات قرب القاعدة التركية في باب الفرج بريف أبو راسين ضمن منطقة “نبع السلام” شمال غربي الحسكة، مما أدى لمقتل وجرح 7 عناصر من فصيل الحمزات.