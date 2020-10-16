القوات التركية تستهدف بعدة قذائف صاروخية محيط مخيم “عين عيسى” شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها القوات التركية على محيط مخيم “عين عيسى” في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالأسلحة الثقيلة، أمس الأول، قرية سارونج في ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 13 أكتوبر/تشرين الأول، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها طال صوامع قزعلي وقرية سارونج بريف تل أبيض الغربي، في القسم الشمالي من محافظة الرقة.