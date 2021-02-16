القوات التركية تستهدف شاحنة عسكرية لـ”قسد” وتقصف طريق “M4” وقرى عين عيسى شمالي الرقة

استهدفت القوات التركية بالأسلحة الثقيلة، شاحنة عسكرية لقوات سورية الديمقراطية، قرب استراحة صقر بريف عين عيسى شمالي الرقة، ما أسفر عن أضرار مادية.

كما قصفت القوات التركية قرية هوشان وطريق حلب-الحسكة “m4” الدولي في الريف ذاته، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وتشهد محاور بلدة عين عيسى الاستراتيجية، استهدافات واشتباكات متقطعة بين الفينة والأخرى، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية مع الفصائل الموالية لها.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 11 شباط، قصفًا نفذته القوات التركية بالقذائف الصاروخية على تمركزات قوات النظام في قرية سيان الواقعة في ريف تل أبيض شمالي الرقة، ما أدى إلى إصابة عنصر من قوات النظام.

المرصد السوري أشار في العاشر من شباط، بأن القوات التركية قصفت طريق حلب – الحسكة الدولي “m4″، في ريف عين عيسى شمالي الرقة، واستهدفت بالمدفعية الثقيلة سيارات مدنية كانت تسير على الطريق الدولي بالقرب من استراحة صقر، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية دون تسجيل إصابات.