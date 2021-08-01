القوات التركية تستهدف قرية بريف منبج بأكثر من 25 قذيفة صاروخية ومدفعية

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً تنفذه القوات التركية على ريف مدينة منبج، حيث استهدفت بأكثر من 26 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في قرية الهوشرية شمال شرقي منبج، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس الأول، مقتل اثنين من قوات مجلس الباب العسكري، في قصف صاروخي نفذته القوات التركية صباح اليوم الجمعة على محور العريمة بريف المدينة الواقعة ضمن القطاع الشرقي من ريف حلب، كما سقط جرحى خلال القصف أيضاً، وكان المرصد السوري وثق مقتل عنصر من قوات مجلس الباب العسكري وإصابة 3 آخرين، الجمعة 23 تموز، جراء القصف التركي على محاور الجات والهوشرية والعريمة في ريف مدينة الباب شرقي حلب.

وكان المرصد السوري وثق في 24 الشهر الفائت، مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 3 آخرين بجراح جراء استهداف القوات الكردية لعربة تركية على محور حزوان بريف حلب.