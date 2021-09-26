القوات التركية تستهدف مروحية روسية أثناء تحليقها في أجواء تل تمر بريف الحسكة تزامنًا مع قصف صاروخي من قِبل الفصائل الموالية لتركيا على المنطقة

محافظة الحسكة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية استهدفت بصاروخ مضاد للطائرات مروحية روسية أثناء تحليقها في أجواء قرية الدردارة شمالي تل تمر بريف الحسكة، دون أن تتمكن من إصابتها، لتقوم المروحية الروسية بإطلاق “بالونات حرارية” والانسحاب من أجواء المنطقة، تزامن ذلك مع قصف صاروخي مكثف تنفذه فصائل ما يسمى “الجيش الوطني” على قرية الدردارة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار يوم أمس إلى تعرض قرى في ريف تل تمر في محافظة الحسكة لقصف متقطع من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، حيث سقطت قذائف مدفعية على قرى تل كيفجي وتل جمعة و الدردارة وأم الكيف وصوامع أم الكيف، ما أدى إلى أضرار مادية.

وفي سياق متصل، ردت قوات مجلس تل تمر والمجلس الآشوري التابعين لـ”قسد”، على مصادر النيران.