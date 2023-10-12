القوات التركية تستهدف منازل المدنيين في قرية الربيعات شمال غربي الحسكة

محافظة الحسكة: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، ظهر اليوم، بالمدفعية الثقيلة قرية الربيعات بريف أبو راسين شمال غرب الحسكة، وسط سقوط قذائف على منازل المدنيين، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على المادية.

وتشهد خطوط التماس بريف الحسكة، قصف مدفعي متبادل بين قوات مجلس تل تمر العسكري من جهة، وبين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، تزامنا مع التصعيد الجوي التركي على مناطق متفرقة في شمال شرق سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 10 تشرين الأول الجاري، قصفا بريا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها بالأسلحة الثقيلة على عدد من القرى والبلدات في ريف تل تمر شمال غربي الحسكة، بينما ردت قوات مجلس تل تمر العسكري بقصف مواقع الفصائل الموالية لتركيا ضمن منطقة “نبع السلام”، بالقذائف الصاروخية والمدفعية.