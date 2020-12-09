القوات التركية تستهدف مناطق نفوذ قسد وقوات النظام في محيط أبو رأسين (زركان)

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية قوات النظام في محيط أبو رأسين (زركان) ضمن الريف الشمالي للحسكة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، تجدد القصف التركي على ريف أبو راسين (زركان)، حيث استهدفت مستودع ذخيرة ومواقع عسكرية لقوات النظام في قرية حرملة بريف الحسكة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، وسط معلومات عن ورود قتلى وجرحى من حراس المستودع.

كما سقطت قذائف مدفعية على منازل المواطنين في المنطقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.