القوات التركية تستهدف مواقع لقوات النظام في سراقب.. تزامناً مع قصف واستهدافات متبادلة بين الأخيرة والفصائل شرقي إدلب

قصفت القوات التركية مواقع لقوات النظام في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، تزامناً مع قصف واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل على محور آفس بالريف ذاته، على صعيد متصل استهدف فصيل “جيش النصر” بصاروخ موجه آلية لقوات النظام في محور جورين بسهل الغاب شمال غربي حماة، ما ادى لسقوط قتلى وجرحى.

ورصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وقليدين والزيارة بسهل الغاب شمال غربي حماة، على صعيد متصل دارت اشتباكات بين الفصائل من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، على محاور الفوج 46 بريف حلب الغربي، وكنصفرة والفطيرة جنوبي إدلب، ولا معلومات عن خسائر بشرية.