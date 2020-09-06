القوات التركية تستهدف مواقع لقوات النظام في سراقب وكفرنبل والأخيرة تجدد قصفها على ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف الليل وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، مستهدفة مناطق في الفطيرة وسفوهن وكفرعويد وكنصفرة والرويحة الواقعة ضمن ريف إدلب الجنوبي، فيما قصفت القوات التركية مواقع لقوات النظام في كفرنبل ومحيطها وسراقب بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف بلدة احسم وقريتي كفرعويد وسفوهن في جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يأتي ذلك في إطار خروقات قوات النظام المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.