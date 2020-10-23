القوات التركية تستهدف موقعاً لمجلس منبج العسكري.. وتقصف قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية منطقة جبل قرقوزاق في ريف حلب الشرقي، حيث استهدفت مواقع في اللواء الثاني التابع لمجلس منبج العسكري.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قرى سموقية وتل مضيق وسد الشهباء ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة قرية “الشيخ ناصر”، استهدف قرية الكاوكلي شرق مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، فيما استهدف عناصر “مجلس الباب العسكري” التابع لـ”قسد” بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، مواقع الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة.