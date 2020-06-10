القوات التركية تسير برفقة نظيرتها الروسية دورية جديدة على طريق الـ”M4″.. وعناصر في “تحرير الشام” تعتدي بالضرب على 7 نشطاء

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسيير دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت العربات صباح اليوم الأربعاء من منطقة ترنبة شرق إدلب وسارت على اتستراد الـ”M4″ وتوجهت نحو منطقة محمبل غرب إدلب على اتستراد حلب – اللاذقية، وجدير ذكره أن الدورية هذه هي الـ 16 من نوعها.

على صعيد متصل، أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري، بأن عدة نساء وصلوا إلى جسر أريحا وبأيديهن حجارة، إلا أن جنود أتراك قاموا بإبعادهن، عقب ذلك عمد عناصر من هيئة تحرير بالاعتداء بالضرب على 7 نشطاء إعلاميين ومصادرة معداتهم بتهمة “تصوير النساء”، وسط توجيه إهانات لفظية لهم، ليقوم جنود أتراك بالتدخل وإبعاد عناصر الهيئة

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء، انتشاراً للقوات التركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، انطلاقاً من قرية النيرب شرق إدلب وصولاً إلى منطقة محمبل غربها، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، وسط ترقب لتسيير دورية مشتركة جديدة للقوات التركية والروسية على اتستراد “M4″، ويأتي الانتشار في ظل الاستهدافات المتكررة للدوريات هناك