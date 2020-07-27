القوات التركية تسير برفقة نظيرتها الروسية دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية والقوات التركية في الريف الحلبي، حيث جابت الدورية قرى بريف عين العرب (كوباني) الغربي وسط تحليق لطيران مروحي روسي في الأجواء.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن عددا من الشبان والأطفال، اعترضوا طريق الدورية عبر إغلاق إحدى الطرق، ليتدخل الجنود الروس ويعيدون فتحه، عقب ذلك قام الأطفال والشبان برشق العربات التركية بالحجارة.

وكان المرصد السوري أشار في التاسع من الشهر الجاري، إلى أن القوات الروسية ونظيرتها التركية سيرت دورية مشتركة جديدة في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، حيث تجوب الدورية الآن قرى واقعة في الريف الغربي للمدينة، وسط تحليق لمروحيات روسية في الأجواء.