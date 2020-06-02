القوات التركية تسير برفقة نظيرتها الروسية الدورية المشتركة رقم 14 على اتستراد حلب – اللاذقية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسيير دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت العربات صباح اليوم الثلاثاء من منطقة ترنبة شرق إدلب وسارت على اتستراد الـM4 متجهة نحو منطقة محمبل غرب إدلب على الاتستراد ذاته، يذكر أن الدورية هذه هي الـ 14 من نوعها.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 28 من الشهر الفائت، تحليق لطائرات حربية روسية في أجواء محافظة إدلب لليوم الثاني على التوالي، وسط تسيير دورية مشتركة جديدة بين القوات التركية ونظيرتها الروسية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة بريف سراقب باتجاه منطقة محمبل غرب إدلب.