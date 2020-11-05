القوات التركية تسير دورية مشتركة جديدة مع نظيرتها الروسية في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا غرب الدرباسية، وتوجهت الدورية المشتركة إلى قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى بريف زركان , ومن ثم توجهت إلى الريف الجنوبي الغربي لدرباسية، ومن ثم اتجهت إلى جنوب الدرباسية في العمق السوري، على الطريق الحسكة – الدرباسية وعبرت غنامية الواقعة غرب الدرباسية على الطريق ذاته ومن ثم عادت إلى شيريك عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة، تزامن ذلك مع تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي غرب الدرباسية، وتوجهت إلى ملك ودليك وقنيطرة والقرمانية بريف الدرباسية الغربي، ومنها إلى تل كديش وغنامية وكربطلي وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء، حيث ستتابع الدورية طريقها إلى قرى تل طيرة وجديدة وتل كرمة وسيران ومدورة وخاصكي الواقعة شرق الدرباسية، بالإضافة لقرى خانكي وخرزة وبهيرة وجوهرية الواقعة بريف عامودا الغربي.

عدسة “المرصد السوري”: ترصد تسيير دورية روسية – تركية مشتركة في محيط مدينة الدرباسية شمالي الحسكة