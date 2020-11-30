القوات التركية تسير دورية مشتركة جديدة برفقة نظيرتها الروسية في ريف الحسكة الشمالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، خروج القوات التركية ونظيرتها الروسية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، وتوجهت نحو قرى دليك وملك وعباس وعالية وظهر العرب وكسرى بريف أبو رأسين الشمالي، وترافقت الدورية مع تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء.

وكان المرصد السوري رصد في 16 الشهر الجاري، دورية مشتركة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف الحسكة الشمالي، عند الحدود السورية – التركية، وانطلقت الدورية من منطقة شيريك نحو دليك وملك وقنيطرة وقرمانية شرقي الدرباسية، ومن ثم اتجهت إلى الجنوب وجابت قرى ومناطق تل كديش وغنامية وكربطلي، حيث تعرضت في تلك القُرى للرشق بالحجارة من قِبل الأهالي “تعبيراً عن رفضهم عبور الدورية المشتركة” من مناطقهم، وبعد ذلك اتجهت الدورية إلى قُرى تل طيرة وجديدة تل كرمة وبابا محمود وأبو جرادي خاسكي شرقي الدرباسية، ومنها إلى قُرى خانكي وأبو جرادي وبهيرة وجهورية غربي مدينة عامودا، ومن ثم عادت في الطريق ذاته إلى نقطة انطلاقها، وسط مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.