القوات التركية تسير دورية مشتركة جديدة برفقة نظيرتها الروسية عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركية جديدة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها الروسية، صباح اليوم الاثنين، تضم 5 مدرعات روسية، و4 مدرعات تركية، انطلقت من معبر شيريك الحدودي مع تركيا، وجابت قُرى وبلدات دليك وملك وعباس وعالية وكسرى في ريف أبو رأسين “زركان”، ومن ثم عادت وعبرت قُرى وبلدات قيروان وكوركوند وتعلك وعطيشان في ريف الدرباسية قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها من معبر شيريك بريف الدرباسية، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في قرى تقع غربي مدينة عين العرب “كوباني” بمشاركة 11 مدرّعة 4 تركية و7 روسية إضافةً إلى مروحيتين روسيتين، حيث انطلقت الدورية المشتركة من قرية آشمة عند الحدود السورية – التركية وجابت قرى وبلدات كوباني الغربية وصولاً إلى تلّة الإذاعة غرب كوباني ومن ثم عادت إلى نقطة انطلاقها.