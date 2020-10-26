القوات التركية تسير دورية مشتركة جديدة مع نظيرتها الروسية في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي غرب الدرباسية، وتوجهت إلى ملك ودليك وقنيطرة والقرمانية بريف الدرباسية الغربي، ومنها إلى تل كديش وغنامية وكربطلي وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء، حيث ستتابع الدورية طريقها إلى قرى تل طيرة وجديدة وتل كرمة وسيران ومدورة وخاصكي الواقعة شرق الدرباسية، بالإضافة لقرى خانكي وخرزة وبهيرة وجوهرية الواقعة بريف عامودا الغربي.

ورصد المرصد السوري في 19 من الشهر الجاري، دورية مشتركة سيرتها القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 مدرعات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي بريف الدرباسية الغربي، وتوجهت إلى دليك وملك والعالية وظهر العرب ومنها إلى قيروان وكوركند وتربة وتعلك وعطيشان قبل أن تعود مجدداً إلى شيريك، وتقع القرى آنفة الذكر ضمن الريف الغربي والجنوبي الغربي للدرباسية، كما حلقت مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.