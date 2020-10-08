القوات التركية تسير دورية منفردة جديدة على طريق اللاذقية – حلب الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية عسكرية منفردة، سيرتها القوات التركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية من بلدة النيرب شرقي إدلب واتجهت نحو منطقة عين حور بريف اللاذقية الشمالي على طول طريق “M4” ضمن مناطق نفوذ الفصائل.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم، أن القوات التركية عمدت صباح اليوم الخميس، إلى الانتشار مجدداً على طريق اللاذقية – حلب الدولي، ضمن ريفي إدلب الجنوبي والغربي، حيث قامت بقطع الطرقات الفرعية الواصلة إلى طريق “M4″، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التركية في الأجواء، وسط معلومات عن دورية قد تسيرها القوات التركية بمفردها أو برفقة القوات الروسية.

ورصد المرصد السوري يوم أمس الأربعاء، انتشار مكثف للقوات التركية على طريق حلب – اللاذقية الدولي، غربي مدينة إدلب، تزامنا مع تحليق للطائرات المسيرة التركية في أجواء المنطقة.