القوات التركية تسير دورية منفردة على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، قيام القوات التركية بتمشيط اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، انطلاقاً من قرية النيرب شرقي إدلب، حيث رافقتها فرق هندسة لإزالة الألغام وتفكيكها، عقب ذلك قامت القوات التركية بتسيير دورية بشكل فردي على طريق “M4″، انطلاقاً من النيرب وصولا إلى عين حور بريف اللاذقية الشمالي.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 23 من شهر أيلول/سبتمبر الفائت من العام الجاري، انتشارا للقوات التركية والفصائل الموالية لها على كامل الطريق الدولي “M4” من جهة محافظة إدلب، ومن ثم بدأت القوات التركية بعملية تمشيط على كامل الطريق بحثاً عن ألغام وعبوات ناسفة.