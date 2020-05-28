القوات التركية تسير مع نظيرتها الروسية دورية جديدة في ريف عين العرب (كوباني)

عمدت القوات الروسية ونظيرتها التركية إلى تسيير دورية مشتركة في ريف منطقة عين العرب (كوباني)، حيث رصد المرصد السوري لحقوق صباح اليوم، خروج عربات روسية – تركية بدورية جديدة في قرى عدة ضمن الريف الشرقي لمدينة عين العرب.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 21 من الشهر الجاري، دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية والتركية، جرى تسييرها بريف عين العرب (كوباني) الغربي، حيث انطلقت 4 عربات عسكرية من كل جانب، ترافقها مروحيتين روسيتين، من قرية آشمة الحدودية مع تركيا، وجابت قرى جبنة وجارقلي وبينند ومشكو و قره قوي و سفتك وبوبان وسوسان وديكمداش قران وبياضية وزورمغار، الواقعة عند الحدود السورية – التركية غرب مدينة عين العرب.