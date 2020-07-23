القوات التركية تصيب طفلة بقصفها منزلا سكنيا في القامشلي

أصيبت طفلة في مدينة القامشلي جراء سقوط قذيفة أطلقتها القوات التركية على منزل يأوي عائلة في حي المحطة القديمة.

ووفقا لمعلومات المرصد السوري، فإن القوات التركية تستهدف طابورا عسكريا سابقا لقوات سوريا الديمقراطية بالقرب من منازل المدنيين هناك.

ويأتي ذلك في إطار جس نبض القوات التركية لقوات سوريا الديمقراطية.

وكانت القوات التركية قد قصفت بقذيفة واحدة جرى إطلاقها من داخل الأراضي التركية، سقطت عند “مركز روج الزراعي” التابع لـ”الإدارة الذاتية” في حي المحطة القديمة، الملاصق للحدود التركية بالقسم الشمالي الشرقي من مدينة القامشلي، ما أدى إلى إصابة اثنين من حرس المبنى وهما من عناصر قوى الأمن الداخلي “الأسايش”.