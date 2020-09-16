القوات التركية تطلق قنابل مسيلة للدموع لفض الوقفة الاحتجاجية لموالي النظام السوري عند نقطة “الصرمان” بريف معرة النعمان

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية المتمركزة في نقطة الصرمان بريف معرة النعمان، أطلقت قنابل مسيلة للدموع، بغية تفريق الوقفة الاحتجاجية التي نفذها العشرات من الموالين للنظام السوري عندها، ورصد المرصد السوري قبل قليل، وقفة احتجاجية نفذها العشرات من “الموالين” للنظام السوري أمام النقطة التركية في مورك الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الشمالي، وذلك للمطالبة بخروج الأتراك من الأراضي السورية، رافعين صور لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الوقفة الاحتجاجية دعى إليها “حزب البعث” حيث سُربت تسجيلات صوتية تطالب “قيادات الأفرع وأمناء الفرق” التابعة للحزب والفعاليات الشعبية بالخروج في وقفة احتجاجية أمام النقطة التركية، مع إلزامية اللباس المدني للحضور.