القوات التركية تعاود استهدافها لمناطق انتشار القوات الكردية ضمن ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: جددت القوات التركية قصفها الصاروخي على مناطق سيطرة القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في مطار منغ العسكري وقرية مرعناز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي، ولم ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار مساء أمس، إلى أن القوات التركية المتمركزة في قاعدة “البحوث”، قصفت مواقع الوحدات الكردية في مرعناز ومطار ومحيط مطار منغ العسكري بريف حلب الشمالي.