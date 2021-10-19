القوات التركية تعاود استهداف مناطق خاضعة لنفوذ قسد وقوات النظام بريف تل تمر

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بريف الحسكة، حيث طال القصف كل من الدردارة وتل شنان بريف تل تمر، شمالي الحسكة، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري أشار مساء أمس، إلى أن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة، قرية الدردارة جنوبي تل تمر في ريف محافظة الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ويأتي ذلك، بعد هدوء حذر استمر لـ 5 أيام على محاور تل تمر.

وكانت القوات التركية قد قصفت، في 12 أكتوبر، منازل المدنيين في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة، وتركز القصف حينها على قرى الآشوريين تل كيفجي وتل شنان وتل جمعة، ما تسبب بتدمير عدد من المنازل وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المدنيين، وطال القصف التركي دور العبادة والمقابر في تلك القرى.